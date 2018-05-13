Не хочешь умереть от тромбов — просто пей этот напиток



Народная медицина предлагает универсальный коктейль от многих

заболеваний.

Нужно смешать в одной бутылке (желательно тёмного стекла)

аптечные настойки:

• по 100 мл. пустырника, • валерианы, • боярышника, • пиона

уклоняющегося, • 50 мл. листа эвкалипта и • 25 мл. травы мяты перечной

Добавьте 10 бутонов гвоздики (пряность при не переносимости можно не

добавлять). Настаивайте смесь 2 недели.

Принимать 3 раза в день по 1 ч. л. в 1/3 стакане воды.

Коктейль просто спасает от шума в ушах и в голове, помогает от головной

боли, особенно, когда голова болит на изменения в погоде.

Настойка препятствует образованию тромбов.

Все сердечно — сосудистые заболевания лечатся этим снадобьем.

Полезно оно тем, кто страдает от аритмии, различных нарушений мозгового

кровообращения. Как успокоительное средство при неврозах (в этом случае

лучше без гвоздики).

Эта настойка снижает внутричерепное давление и укрепляет нервы, что

благотворно влияет на оздоровление всех систем организма.

Тут мы будем делиться с Вами вкусными и простыми рецептами 👇 👇 👇

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